Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 16:23 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 16:23

30. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI 2023: POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. 30. Dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Ön başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaş şartı ve kontenjan değişikliği duyurulmuş kontenjanlar 10 bin 600' e yükseltilmişti. Peki, 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM ön başvuru sonuçları…

30. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI 2023: POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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30. Dönem POMEM Aday Belirleme başvuru sonuçları, ön başvuru sürecinin sona ermesiyle adaylar tarafından merakla bekleniyor. Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olarak uygulanacak. Ön başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamlanacak.
POMEM 10. 600 öğrenci alımına dair başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.

Bilindiği üzere 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar ise 28 Kasım'da erişime açılmıştı.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Dönem sonuçlarının hafta içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılması bekleniyor.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?


Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,


c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

POMEM 30. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

POMEM ön başvuru sonuçları Polis Akademisi'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
POMEM
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