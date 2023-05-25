29 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

29 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 28 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 29 Mayıs'ta eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgilerHastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.Yılbaşı: 1 Ocak 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs CumaKurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 SalıKurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 CumartesiDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar