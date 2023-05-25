Haber Tarihi: 25 Mayıs 2023 13:26 - Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 13:26

29 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

29 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, tatil mi sorusu, sağlık sorunları nedeniyle tedavi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, bölgelerinde hizmet veren hastaneler, eczaneler ve sağlık ocağı hakkında çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, 29 Mayıs'ta sağlık ocağı, eczaneler ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

29 Mayıs pazartesi hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?
Abone Ol
29 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler çalışıyor mu sorusu, sağlık problemleri nedeniyle bu kurumlarda işi olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 28 Mayıs nedeniyle ülke genelinde tatil ilan edilen kurumlar arasında hastaneler, sağlık ocağı ve eczanelerin olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi elde etmek istedi. Peki, 29 Mayıs'ta eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylı bilgiler
29 MAYIS'TA PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI, TATİL Mİ?


Hastane servisleri resmi tatil günleri dışında kapalı olmamaktadır. Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde hastaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

29 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde sağlık ocakları tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

29 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK AÇIK MI, TATİL Mİ?

Resmi tatil günlerinde nöbetçi servisler, yoğun bakım, acil servis gibi yerler açık olmaktadır. Dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde eczaneler tatil olmayacak ve hizmet vermeye devam edecek.

HASTANELER HANGİ GÜNLER KAPALI?


Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
15 Mayıs
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı Futbol Galatasaray'da Ali Tanrıyar anıldı
Christoph Daum: 'Bu zorlu maçı kazanacağım' Fenerbahçe Christoph Daum: "Bu zorlu maçı kazanacağım"
Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı Fenerbahçe Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı vefatının 29. yılında andı
Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler, üniversite öğrencileriyle buluştu Spor Toto 1. Lig Hüseyin Eroğlu ile milli cimnastikçiler, üniversite öğrencileriyle buluştu
Göztepe play-off turunda Bodrumspor'a konuk oluyor Göztepe Göztepe play-off turunda Bodrumspor'a konuk oluyor
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor Spor Toto 1. Lig Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
Galatasaray'a 17'lik gurbetçi! Türkiye Transferler Galatasaray'a 17'lik gurbetçi!
Luis Figo: ''Jesus harika iş çıkarıyor!' Dünya Futbolu Luis Figo: ''Jesus harika iş çıkarıyor!"
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra! Trabzonspor Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Bartra!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fernando Muslera barut gibi!
2
Beşiktaş, şampiyonluk kutlayacak!
3
Zaniolo'nun annesinden flaş sözler
4
Andrea Pirlo'ya Süper Lig'den sürpriz talip
5
Galatasaray, kupayı derbiye getirmek istiyor!
6
Jorge Jesus: "Ligin sportif gerçekliği düşük"
7
Galatasaray'a Schalke'den Türk sağ bek: Mehmet!

SON HABERLER

yukarı ok