Haber Tarihi: 15 Ekim 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 16:00

28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi? 2024 MEB açıkladı

Tüm Türkiye'de kutlanan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 2024 - 2025 resmi tatil takvimine göre 29 Ekim günü okullar, bankalar, kargo şirketleri hizmet vermeyecek. Peki, 28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi?

28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi? 2024 MEB açıkladı
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Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim günü okula gidecek olan öğrenciler ise okullar yarım gün tatil olacak mı araştırmaya şimdiden başladı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ 2024?

28 Ekim Pazartesi günü kamu kurumlarında yarım gün oluyor. Bu nedenle resmi tatil 28 Ekim 13.00 itibarıyla başlayacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatil olacak. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
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