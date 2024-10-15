28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi? 2024 MEB açıkladı

Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim günü okula gidecek olan öğrenciler ise okullar yarım gün tatil olacak mı araştırmaya şimdiden başladı.



28 EKİM YARIM GÜN MÜ 2024?



28 Ekim Pazartesi günü kamu kurumlarında yarım gün oluyor. Bu nedenle resmi tatil 28 Ekim 13.00 itibarıyla başlayacak.



29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?



29 Ekim resmi tatil olacak. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.



Yılbaşı



1 Ocak 2025 Çarşamba



Ramazan Bayramı Arife



29 Mart 2025 Cumartesi



Ramazan Bayramı 1. Gün



30 Mart 2025 Pazar



Ramazan Bayramı 2. Gün



31 Mart 2025 Pazartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün



1 Nisan 2025 Salı



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



23 Nisan 2025 Çarşamba



Emek ve Dayanışma Günü



1 Mayıs 2025 Perşembe



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



19 Mayıs 2025 Pazartesi



Kurban Bayramı Arife



5 Haziran 2025 Perşembe



Kurban Bayramı 1. Gün



6 Haziran 2025 Cuma



Kurban Bayramı 2. Gün



7 Haziran 2025 Cumartesi



Kurban Bayramı 3. Gün



8 Haziran 2025 Pazar



Kurban Bayramı 4. Gün



9 Haziran 2025 Pazartesi



Demokrasi Bayramı



15 Temmuz 2025 Salı



Zafer Bayramı



30 Ağustos 2025 Cumartesi



Cumhuriyet Bayramı



28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

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