Haber Tarihi: 24 Eylül 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2023 10:54

28-29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil, yarım gün mü 2023? | 28 Ekim yarım gün mü, cuma günü okullar tatil mi?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan milli bayramdır. Öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler ise '28 Ekim yarım gün mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28-29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil, yarım gün mü 2023? | 28 Ekim yarım gün mü, cuma günü okullar tatil mi?

28-29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil, yarım gün mü 2023? | 28 Ekim yarım gün mü, cuma günü okullar tatil mi?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan milli bayramdır. Öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler ise '28 Ekim yarım gün mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim'de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor. 


28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

28 Ekim'de yarım gün daha izin alarak resmi tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 3 günlük bir mola imkanı yakalayabilirsiniz. 

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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