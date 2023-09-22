28, 29 Ekim 2023 resmi tatil mi, kaç gün tatil, yarım gün mü? | 28 Ekim yarım gün mü, cuma günü okullar tatil mi?

Türkiye bir kez daha Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı. Bu özel gün öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı oldu. İşte, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim'de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor.28 Ekim'de yarım gün daha izin alarak resmi tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 3 günlük bir mola imkanı yakalayabilirsiniz.28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.