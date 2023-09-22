Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 14:42

28, 29 Ekim 2023 resmi tatil mi, kaç gün tatil, yarım gün mü? | 28 Ekim yarım gün mü, cuma günü okullar tatil mi?

28, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala, tatil araştırmaları internet üzerinden sorgulanmaya başladı. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan milli bayramdır. Öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler ise '28 Ekim yarım gün mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi?

28, 29 Ekim 2023 resmi tatil mi, kaç gün tatil, yarım gün mü? | 28 Ekim yarım gün mü, cuma günü okullar tatil mi?
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Türkiye bir kez daha Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyişe başladı. Bu özel gün öncesi hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı oldu. İşte, 28 Ekim ve 29 Ekim ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...
29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2023 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, pazar gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim'de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonrası itibarıyla başlamış oluyor. 

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

28 Ekim'de yarım gün daha izin alarak resmi tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 3 günlük bir mola imkanı yakalayabilirsiniz. 

28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2022 günü mesai yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak


29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk gelmektedir. 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.

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