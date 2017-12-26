26 Aralık Trabzonspor transfer haberleri, Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri

Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Peki 26 Aralık itibariyle hangi oyuncular ile görüşülüyor. Trabzonspor'un transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleriTrabzonspor'da Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transfer olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisi Sakıb Aytaç'ı gündeme aldı. 26 yaşındaki solbek kendisiyle yapılan transfer görüşmelerini doğrularken yönetim de böyle bir girişimin yapıldığını ifade etti.Oyuncunun uygun maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakan yönetim, takas teklifi gelmesi durumunda bu teklifi de değerlendirmeye alacak. Antalya'nın Volkan Şen ile ilgilendiği de öğrenildi.Trabzonspor'da Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transfer olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen yönetim, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın eski öğrencisi Sakıb Aytaç'ı gündeme aldı. 26 yaşındaki solbek kendisiyle yapılan transfer görüşmelerini doğrularken yönetim de böyle bir girişimin yapıldığını ifade etti.Oyuncunun uygun maliyeti nedeniyle transfere sıcak bakan yönetim, takas teklifi gelmesi durumunda bu teklifi de değerlendirmeye alacak. Antalya'nın Volkan Şen ile ilgilendiği de öğrenildi..Trabzonspor, 2014-15 sezonunda Çin kulübü Shangai Shenhua'ya 4 Milyon Euro'ya sattığı Paulo Henrique için dayanışma tazminatı ödemeye mahkum edildi.Çin kulübünün Trabzonspor aleyhine FIFA'ya, 'İki kulüp arasında akdedilen transfer sözleşmesine binaen yüzde 10 dayanışma tazminatının transfer ücretinden kesilmesi gerekir' şeklinde şikayette bulunmuştu.Buna göre bordo-mavili kulüp FIFA tarafından verilen kararla 70 bin 820 Euro tazminat ödemek zorunda bırakıldı. Trabzonspor kararı CAS'a taşıyarak itirazda bulundu.Karabük beraberliği ile ilk yarıyı noktalayan Trabzonspor, artık transfer çalışmalarına hız verecek. Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içerisinde Başkan Muharrem Usta ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu zamana kadar Michal Pazdan, Gabriel Paletta, Dante ve Vlad Chiriches gibi birçok yıldız ismi izleyen Fırtına, Yunan ekiplerinden Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo'nun üzerinde duruyor. Brezilyalı savunmacıyı ısrarla kadrosunda görmek isteyen 54 yaşındaki teknik adam, Başkan Usta'ya tüm şartların zorlanması gerektiğini bildirecek.Öte yandan Emmanuel Mas'ın ayrılması durumunda bir de sol bek takviyesi yapacak olan Karadeniz temsilcisi, bu bölge için de arayışlara başladı. Theo Bongonda ve Volkan Şen'in performanslarından da memnun olmayan Çalımbay, uygun şartların oluşması halinde kanat transferi yapılmasını da yönetime iletecek.Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Levent Açıkgöz'ün takımı Kardemir Karabükspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 74'te Trabzonspor'un eski oyuncusu Mustapha Yatabare perdeyi açtı. 79'da Burak Yılmaz skoru belirledi. Ev sahibinin savunmasını aşmakta sıkıntı çeken Trabzonspor, 90+6'da Sosa'nın frikiğinde direği geçemedi ve 1 puana razı olduAlınan bu sonucun ardından 8 haftadır yenilen Karabükspor, hanesine 1 puanı yazdırarak 9 puana çıktı. Trabzonspor'da ise 5 maçlık galibiyet serisi son buldu ancak yenilmezlik serisi de 8 maça yükseldi; 29 puan olduİkinci devrenin ilk maçında Karabükspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Trabzonspor, Konyaspor deplasmanına gidecekSüper Lig'in 17. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Trabzonspor, geçen haftaki Bursaspor maçının 11'ine göre sahaya 3 değişiklikle çıktı.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, stoperde kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Akbaş'a görev verirken, orta alanda da yine kart cezalısı olan Juraj Kucka'nın yerine Onazi'yi tercih etti. Çalımbay ayrıca N'Doye'yi yedeğe çekerek Olcay Şahan'a forma verdi.Gribal enfeksiyon geçiren Fabian Castillo ile sakatlığı bulunan Hasan Batuhan Artarslan, 18 kişilik kadroda yer almadı.Bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Hubocan, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, Esteban, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Durica, Sosa, Volkan Şen, N'Doye, Bero, Rodallega ve Mustafa Türkmen ve genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen'i yedek soyundurdu. Trabzonspor taraftarları, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan yaklaşık 600 kişilik tribünü tamamen doldurdu.Ligde oynadığı son 8 karşılaşmasını da kaybeden ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un antrenörü Levent Açıkgöz, ligin 16. haftasında deplasmanda oynadıkları ve 2-0 yenildikleri Fenerbahçe maçının ilk 11'inde değişiklik yapmayarak bu maça çıktı.Karabük ekibinde, sakatlığı bulunan Dany Nounkeu, kadro dışı kalan kaleci Ahmet Şahin ile izinli olan Gheorghe Teodor Grozav, Gabriel Torje, Cristian Tanase ve Paul Papp kadroda yok. Karabüksporlu taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmadı.