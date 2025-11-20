24 Kasım: Öğretmenler Günü tatil mi? 2025

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Başöğretmen" unvanını aldığı günün anısına Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu özel gün uzun yıllardır çeşitli etkinlikler ve törenlerle gerçekleştiriliyor. Ancak 24 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı, okulların açık olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.



24 Kasım Pazartesi Okul Var mı?



Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanının verildiği gün olan 24 Kasım, Türkiye'de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil takviminde yer alan bir "resmi tatil" günü değildir.

Bu yıl 24 Kasım'ın Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu ile birleşip tatil olacağı yönündeki beklentiler boşa çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; 24 Kasım 2025 Pazartesi günü okullar tatil edilmeyecek, eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecektir.

Okullarda Törenler Yapılacak



Pazartesi günü tüm yurttaki okullarda ders zili çalacak, ancak günün anlam ve önemine binaen okul bahçelerinde ve konferans salonlarında anma törenleri düzenlenecek. Öğrenciler; şiirler, koro gösterileri ve konuşmalarla öğretmenlerine minnettarlıklarını sunacak.

Kamu Kurumları ve Bankalar Açık mı?



Öğretmenler Günü'nün resmi tatil statüsünde olmaması sebebiyle, sadece okullar değil; bankalar, devlet daireleri, PTT ve diğer tüm kamu/özel sektör kurumları da Pazartesi günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Ek Ders Ücretleri Ödenecek mi?



Öğretmenler Günü'nde derslerin işlenecek olması nedeniyle, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacak. Gün boyu yapılan etkinlikler ve dersler, normal müfredat akışı içerisinde değerlendirilecek.