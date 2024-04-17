Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 15:44

23 Nisan tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? 2024

Ülkemiz için en önemli günlerden biri olan 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça tatil olup olmadığı, kaç gün olduğu ve özel sektör için resmi tatil sayılıp sayılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, özel sektörde yarım gün mü tatil? Tüm bu soruların yanıtı Resmi Tatiller Takvimi'nde yanıtını buldu...

23 Nisan tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? 2024
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşımaktadır. 23 Nisan bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir. Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olacak mı özel sektörde resmi tatil ilan edilecek mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sene 23 Nisan salı gününe denk geliyor. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödeyecek.

22 NİSAN YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayramların bir gün öncesi yani arife günleri yarım gün resmi tatil oluyor. Ancak milli bayramların bir gün öncesinde yarım veya tam gün resmi tatil uygulanmıyor.

23 NİSAN'DA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır. 23 Nisan'da çalışan özel sektör kuruluşları ise çalışanlarına mesai ücreti verecek.

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Genellikle resmi tatil olan 23 Nisan'da üniversiteler de eğitim faaliyetlerine bir gün ara vermektedir. Dolayısıyla, 23 Nisan, üniversitelerde de tatil günü olarak kabul edilir. Bu vesileyle, 23 Nisan, resmi tatil günlerinden biridir ve ülke genelinde coşkuyla kutlanır.

23 Nisan, Türkiye'de önemli bir ulusal bayramdır çünkü bu tarih, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının ve egemenliğin ulusa ait olduğunun ilanının simgesidir. Aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kutlanır.

Bu bayram, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ve gençlere olan inancını ve önemini vurgular. Türkiye'nin geleceğinin çocuklar olduğu düşüncesiyle, bu özel gün çocukların sevgi, barış ve kardeşlik içinde büyümelerini kutlamak amacıyla her yıl coşkuyla kutlanır. Bu bayram, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ulusal bayram olarak kabul edilir ve çeşitli etkinliklerle kutlanır.


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