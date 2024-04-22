23 Nisan'da noterler açık mı? Yarın noterler açık mı?

Noterlerin çalışma saatleri, bayram tatili nedeniyle vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. "Noterler yarın açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı, özel işlerini halledecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, noterler yarın açık mı/kapalı mı? Noterler 23 Nisan'da çalışıyor mu?



23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde önemli bir milli bayram olarak kutlanırken, bu özel günde noterler de kapalı olacak. 23 Nisan 2024 Salı günü resmi tatil olarak ilan edildiği için, noterler de bu tarihte hizmet vermemektedir.



Noterler genellikle resmi tatillerde kapalıdır ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu kapsamda yer alır. Dolayısıyla, işlem yapmak veya belge düzenlemek için notere gitmek isteyenlerin, 23 Nisan tarihinde bu durumu göz önünde bulundurmaları önemlidir.



Resmi tatillerde acil durumlar için nöbetçi noterler hizmet verebilir ancak genel olarak noterlerin kapalı olduğu ve normal çalışma saatlerinin tatil süresince askıya alındığı bilinmelidir.



22 NİSAN PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Salı günü kutlanacak. Resmi tatil olan bayram öncesi ise Pazartesi gününe denk geliyor.



Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayram günlerinden önce arefe günü olduğundan kamu kurumları yarım gün açık kalıyor.



22 Nisan Pazartesi günü, dini bayram olmadığından tüm kurumlar açık olmaya devam edecek. Resmi tatil 23 Nisan Salı günü başlayacak.



22 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?



22 Nisan Pazartesi günü İlkokul, ortaokul ve liselerle beraber üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek.



23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 24 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.



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