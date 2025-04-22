23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar bugün ve yarın açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu? EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?
23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
BORSALARDA KAPALI OLACAK
EFT'ler ise farklı bankalar arasında yapıldığından para transferleri bankalar açıldıktan sonra aktarılacak. Müşteriler, FAST yönetimiyle resmi tatillerde de transfer yapabilecek.
Borsa İstanbul'da bankalara göre çalıştığından 23 Nisan'da kapalı olacak.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak.
Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün olmayacak.
RESMİ TATİL GÜNLERİ NERELER KAPALI?
Resmi tatil günlerinde belediyeler, noter, bankalar, borsa, muhtarlıklar, eczaneler, sağlık ocakları kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet verdiğinden açık olacak.
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