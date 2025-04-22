23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar bugün ve yarın açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 24 Nisan Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

EFT'ler ise farklı bankalar arasında yapıldığından para transferleri bankalar açıldıktan sonra aktarılacak. Müşteriler, FAST yönetimiyle resmi tatillerde de transfer yapabilecek.

Borsa İstanbul'da bankalara göre çalıştığından 23 Nisan'da kapalı olacak.