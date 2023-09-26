Haber Tarihi: 26 Eylül 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 14:42

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan-oruç ne zaman, kaç gün tatil?

2024 Ramazan ayı tarihi, mart ayına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu yıl yine ibadetler gerçekleşecek ve oruçlar tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte, Ramazan tarihi belli oldu. Peki, 2024 Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan-oruç ne zaman, kaç gün tatil?
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Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarih.
2024 RAMAZAN NE ZAMAN?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2024 yılında Mart ayına denk geliyor.

Buna göre; Ramazan ayı, 11 Mart, Pazartesi günü başlayacak ve son oruç 9 Nisan, Salı günü tutulacak. 

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.


2024 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi

10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün

11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün

12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

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2024 Ramazan
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