Haber Tarihi: 18 Kasım 2024 17:33 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 17:33

2024 Hacamat Günleri (Kasım, Aralık)

2024 yılı için hicri takvime göre belirlenmiş hacamat günleri belli oldu. Hacamat, geleneksel tıp yöntemlerinden biri olarak yüzyıllardır uygulanmakta ve birçok sağlık sorununa şifa kaynağı olarak kabul edilmektedir. Peki 2024 yılında hangi günlerde hacamat yaptırmak en uygun olacak?

2024 Hacamat Günleri (Kasım, Aralık)
Abone Ol
Hacamat, cildin belirli bölgelerine kesikler atarak kirli kanın dışarı atılması işlemidir. Bu işlem, vakumlama yöntemi ile yapılmaktadır. Hıcamın birçok sağlık sorununun tedavisinde etkili olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve stresi azalttığı bilinmektedir.

2024 Hacamat Günleri:

Şubat: 2, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28

Mart: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28

Nisan: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27

Mayıs: 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27

Haziran: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Temmuz: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Ağustos: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Eylül: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Ekim: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Kasım: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Aralık: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26

Hacamat Yaptırmadan Önce:

Hacamat yaptırmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, Hacamat yaptıracağınız kişinin hijyen kurallarına uyduğundan ve gerekli eğitime sahip olduğundan emin olun.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

3 penaltı çıkan maçta kazanan İspanya Dünya Futbolu 3 penaltı çıkan maçta kazanan İspanya
Hırvatistan ile Portekiz el ele çeyrek finalde Dünya Futbolu Hırvatistan ile Portekiz el ele çeyrek finalde
San Marino'dan tarihe geçen galibiyet Dünya Futbolu San Marino'dan tarihe geçen galibiyet
Nelssonlu Danimarka'ya beraberlik yetti Dünya Futbolu Nelssonlu Danimarka'ya beraberlik yetti
İskoçya, 90+3'te Polonya'yı B Ligi'ne itti! Dünya Futbolu İskoçya, 90+3'te Polonya'yı B Ligi'ne itti!
Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
En-Nesyri attı, Fas farka koştu Fenerbahçe En-Nesyri attı, Fas farka koştu
Miguel Crespo'dan Fenerbahçe itirafı! Fenerbahçe Miguel Crespo'dan Fenerbahçe itirafı!
Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır Milli Takım Ümit Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Atletico Madrid'de Simeone sonrası Arda Turan iddiası
2
Harden, NBA tarihinin en çok 3'lük atan 2. oyuncusu oldu!
3
Real Madrid'de iki ayrılık, iki transfer yolda
4
Icardi'nin Türk Milli Takımı'na alınması için CİMER'e dilekçe
5
Youssef En-Nesyri için flaş gelişme: Suudi Arabistan
6
Victor Nelsson'dan kesin ayrılık kararı!
7
Galatasaray'dan Eren için sürpriz teklif!

SON HABERLER