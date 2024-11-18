2024 Hacamat Günleri (Kasım, Aralık)

Hacamat, cildin belirli bölgelerine kesikler atarak kirli kanın dışarı atılması işlemidir. Bu işlem, vakumlama yöntemi ile yapılmaktadır. Hıcamın birçok sağlık sorununun tedavisinde etkili olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve stresi azalttığı bilinmektedir.



2024 Hacamat Günleri:



Şubat: 2, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28



Mart: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28



Nisan: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27



Mayıs: 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27



Haziran: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Temmuz: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Ağustos: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Eylül: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Ekim: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Kasım: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Aralık: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26



Hacamat Yaptırmadan Önce:



Hacamat yaptırmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, Hacamat yaptıracağınız kişinin hijyen kurallarına uyduğundan ve gerekli eğitime sahip olduğundan emin olun.





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