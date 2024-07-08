Haber Tarihi: 08 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 17:11

2024/1 Merkezi Atama ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2024 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.

2024/1 Merkezi Atama ne zaman?
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"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin "2024 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi" belirlendi.

İlk KPSS yerleştirmesi Temmuz ayında
Buna göre, 2024 KPSS-1 yerleştirme döneminde kurumlarca kadro talepleri 1 Nisan-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında bildirilecek, adaylar yerleştirme tercihlerini ise 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapacaktır.

İkinci KPSS tercihleri ise Aralık ayında
2024-2 yerleştirme döneminde ise idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.


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