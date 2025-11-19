Haber Tarihi: 19 Kasım 2025 16:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 16:43

20 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! Nerelerde etkili olacak?

İstanbul'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?" sorularına yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin geleceği saatler haberimizde…

20 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.

İlçelere göre kesinti saatleri ve etkilenen bölgelerin özeti aşağıdadır:

Arnavutköy
00:00 - 07:00: Hastane, Merkez-Hastane, Hadımköy, Karaağaç Mahalleleri.

09:00 - 17:00: Hastane, Hadımköy (Yaşar Doğu sk), Hacımaşlı, Haraççı Mahalleleri.

09:00 - 16:00: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi.

Avcılar
09:00 - 17:00: Cihangir, Merkez ve Firuzköy Mahalleleri.

Bağcılar
00:00 - 06:00: 15 Temmuz ve Kirazlı Mahalleleri.

09:00 - 17:00: Mahmutbey Mahallesi.

Bahçelievler
00:00 - 06:00: Yenibosna Merkez, Çobançeşme, Kocasinan Merkez Mahalleleri.

09:00 - 17:00: Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak Mahalleleri.

10:00 - 20:00: Fevzi Çakmak Mahallesi (Başak 1 sk).

Bayrampaşa
09:00 - 17:00: Muratpaşa, Ortamahalle, Yenidoğan ve Kartaltepe Mahalleleri.

Beşiktaş
00:00 - 06:00: Akat ve Levent Mahalleleri (Geniş kapsamlı sokak listesi).

Beylikdüzü
09:00 - 17:00: Marmara ve Kavaklı Mahalleleri.

09:00 - 12:00 Arası Parçalı Kesintiler: Yakuplu, Marmara ve Kavaklı Mahalleleri.

13:00 - 16:00 Arası Parçalı Kesintiler: Marmara Mahallesi.

17:00 - 18:00: Sahil ve Marmara Mahalleleri.

Çatalca
09:00 - 17:00: Çakıl Mahallesi.

Esenyurt
09:00 - 17:00: Bağlarçeşme ve Orhan Gazi Mahalleleri.

16:00 - 17:00: Gökevler Mahallesi.

Eyüpsultan
00:00 - 07:00: Mithatpaşa, Mimar Sinan ve Göktürk Merkez Mahalleleri.

09:00 - 18:00: Alibeyköy, Pirinççi ve Karadolap Mahalleleri.

09:00 - 17:00: Rami Yeni, Defterdar, Nişancı ve Topçular Mahalleleri.

Fatih
09:00 - 17:00: Ali Kuşçu ve Atikali Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa
09:00 - 18:00: Kazım Karabekir, Karayolları ve Yeni Mahalle.

09:00 - 17:00: Merkez Mahallesi (Halitpaşa sk - Eyüpsultan çalışması kapsamında).

Güngören
09:00 - 17:00: Tozkoparan Mahallesi.

10:00 - 18:00: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi.

Kağıthane
09:00 - 16:00: Sultan Selim Mahallesi.

09:00 - 17:00: Merkez Mahallesi.

Küçükçekmece
00:00 - 08:00: Atakent Mahallesi.

09:00 - 17:00: Atatürk ve Halkalı Merkez Mahalleleri.

Sarıyer
09:00 - 16:00: Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri.

09:00 - 18:00: Uskumruköy, Zekeriyaköy ve Kilyos Mahalleleri.

Silivri
00:00 - 01:00: Alipaşa Mahallesi.

09:00 - 17:00: Piri Mehmet Paşa, Mimar Sinan, Semizkumlar, Alipaşa, Küçük Kılıçlı ve Kadıköy Mahalleleri.

Şişli
10:00 - 18:00: Kesinti olacağı belirtilmiş ancak detaylar listede tam yer almamaktadır.

Zeytinburnu
09:00 - 17:00: Maltepe Mahallesi (Eski Çırpıcı Yolu ve çevresi).

Bu çalışmalar planlı bakım, altyapı yenileme ve abone bağlantı işlemlerini kapsamaktadır. Kesinti saatleri işin erken bitmesi durumunda öngörülen süreden daha kısa olabilir.
