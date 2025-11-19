20 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! Nerelerde etkili olacak?

20 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul'un birçok ilçesinde yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.



İlçelere göre kesinti saatleri ve etkilenen bölgelerin özeti aşağıdadır:



Arnavutköy

00:00 - 07:00: Hastane, Merkez-Hastane, Hadımköy, Karaağaç Mahalleleri.



09:00 - 17:00: Hastane, Hadımköy (Yaşar Doğu sk), Hacımaşlı, Haraççı Mahalleleri.



09:00 - 16:00: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi.



Avcılar

09:00 - 17:00: Cihangir, Merkez ve Firuzköy Mahalleleri.



Bağcılar

00:00 - 06:00: 15 Temmuz ve Kirazlı Mahalleleri.



09:00 - 17:00: Mahmutbey Mahallesi.



Bahçelievler

00:00 - 06:00: Yenibosna Merkez, Çobançeşme, Kocasinan Merkez Mahalleleri.



09:00 - 17:00: Hürriyet, Zafer, Fevzi Çakmak Mahalleleri.



10:00 - 20:00: Fevzi Çakmak Mahallesi (Başak 1 sk).



Bayrampaşa

09:00 - 17:00: Muratpaşa, Ortamahalle, Yenidoğan ve Kartaltepe Mahalleleri.



Beşiktaş

00:00 - 06:00: Akat ve Levent Mahalleleri (Geniş kapsamlı sokak listesi).



Beylikdüzü

09:00 - 17:00: Marmara ve Kavaklı Mahalleleri.



09:00 - 12:00 Arası Parçalı Kesintiler: Yakuplu, Marmara ve Kavaklı Mahalleleri.



13:00 - 16:00 Arası Parçalı Kesintiler: Marmara Mahallesi.



17:00 - 18:00: Sahil ve Marmara Mahalleleri.



Çatalca

09:00 - 17:00: Çakıl Mahallesi.



Esenyurt

09:00 - 17:00: Bağlarçeşme ve Orhan Gazi Mahalleleri.



16:00 - 17:00: Gökevler Mahallesi.



Eyüpsultan

00:00 - 07:00: Mithatpaşa, Mimar Sinan ve Göktürk Merkez Mahalleleri.



09:00 - 18:00: Alibeyköy, Pirinççi ve Karadolap Mahalleleri.



09:00 - 17:00: Rami Yeni, Defterdar, Nişancı ve Topçular Mahalleleri.



Fatih

09:00 - 17:00: Ali Kuşçu ve Atikali Mahalleleri.



Gaziosmanpaşa

09:00 - 18:00: Kazım Karabekir, Karayolları ve Yeni Mahalle.



09:00 - 17:00: Merkez Mahallesi (Halitpaşa sk - Eyüpsultan çalışması kapsamında).



Güngören

09:00 - 17:00: Tozkoparan Mahallesi.



10:00 - 18:00: Mehmet Nesih Özmen Mahallesi.



Kağıthane

09:00 - 16:00: Sultan Selim Mahallesi.



09:00 - 17:00: Merkez Mahallesi.



Küçükçekmece

00:00 - 08:00: Atakent Mahallesi.



09:00 - 17:00: Atatürk ve Halkalı Merkez Mahalleleri.



Sarıyer

09:00 - 16:00: Baltalimanı ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri.



09:00 - 18:00: Uskumruköy, Zekeriyaköy ve Kilyos Mahalleleri.



Silivri

00:00 - 01:00: Alipaşa Mahallesi.



09:00 - 17:00: Piri Mehmet Paşa, Mimar Sinan, Semizkumlar, Alipaşa, Küçük Kılıçlı ve Kadıköy Mahalleleri.



Şişli

10:00 - 18:00: Kesinti olacağı belirtilmiş ancak detaylar listede tam yer almamaktadır.



Zeytinburnu

09:00 - 17:00: Maltepe Mahallesi (Eski Çırpıcı Yolu ve çevresi).



Bu çalışmalar planlı bakım, altyapı yenileme ve abone bağlantı işlemlerini kapsamaktadır. Kesinti saatleri işin erken bitmesi durumunda öngörülen süreden daha kısa olabilir.

