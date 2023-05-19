Haber Tarihi: 19 Mayıs 2023 10:53 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 10:53

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs bankalar bugün açık mı?

19 Mayıs bankalar açık mı? Cuma günü banka şubelerinde işlemleri olan vatandaşlar bankalar açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Kamu bankalarının yanı sıra birçok özel banka ülkemizde hizmet veriyor. Dijitalleşen dünyada birçok bankacılık işlemi artık cep şubeleri üzerinden yapılabilse de halen şubelerde halledilmesi gereken işlemler de bulunuyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? EFT ve Havale yapılabiliyor mu?

19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs bankalar bugün açık mı?
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19 Mayıs'ta, bugün bankalar açık mı sorusu, noterler, PTT ve nüfus müdürlüğü ile birlikte en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. EFT ve havale gibi hususlarda da öne çıkan bankalar bugün açık mı sorusu, internet üzerinden en çok yanıt aranan konulardan birisi oluyor. Noterler açık mı sorusu araç alım satımı, nüfus müdürlüğü açık mı sorusu ise vatandaşlık işlemleri için öne çıkıyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar, noterler, PTT şubeleri, nüfus müdürlüğü açık mı? İşte, 19 Mayıs 2023 bankaların çalışma saatleri bilgisi
19 MAYIS 2023 BANKALAR AÇIK MI? YARIM GÜN MÜ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla bankalar, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Tüm bankalar, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 EFT HAVALE YAPILIR MI? NE ZAMAN HESABA GEÇER?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundano gün yapılan havale işlemleri ilk iş gününde hesaplara yatacak. Yani havale işlemleri, 22 Mayıs Pazartesi günü tamamlanacak.

19 MAYIS 2023 HASTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla hastaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. 7 gün 24 saat hizmet veren Acil Servis bölümleri hariç hastanelerdeki tüm poliklinikler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 POSTANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla postaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Tüm postaneler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.


19 MAYIS 2023 ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla eczaneler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi eczaneler hariç tüm eczaneler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla noterler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi noterler hariç tüm noterler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 ADLİYELER AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla adliyeler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Nöbetçi adliyeler hariç tüm adliyeler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

19 MAYIS 2023 PTT AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla PTTler, 19 Mayıs 2023 Cuma günü açık değil. Tüm PTTler, 18 Mayıs Perşembe günü mesainin bitimiyle birlikte kapanacak ve 22 Mayıs Pazartesi günü mesai saatlerinin başlaması ile açılacaktır.

 

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