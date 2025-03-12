13 Mart: Yarın (Perşembe Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Tatil ve Resmi Tatil Tarihleri:

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024



Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20-31 Ocak 2025



İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025



Bu takvime göre, 12 Mart 2025 tarihi herhangi bir tatil dönemine denk gelmemektedir.

Dolayısıyla, öğrenciler ve öğretmenler için bu tarihte okullar açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, 13 Mart 2025 tarihi, herhangi bir resmi tatil veya ara tatile denk gelmemektedir.Dolayısıyla, 12 Mart 2025 Perşembe günü okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir.