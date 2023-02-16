11. günde mucize: 248 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mucizelere inanıyoruz!🙏
Kahramanmaraş Atabey Apartmanı'nın enkazından 248 saat sonra 17 yaşındaki Aleyna sağ kurtarıldı.pic.twitter.com/WoLmE3Elxt
— Sporxtv (@sporxtv) February 16, 2023
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ