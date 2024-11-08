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Haber Tarihi: 08 Kasım 2024 17:49 - Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 17:49

10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapurlar bedava mı? İşte İETT ücret tarifesi bilgisi

10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtına odaklanıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Resmi törenle başlayan 10 Kasım, Anıtkabir'deki halk ziyareti ve kent genelinde gerçekleşen anma programlarıyla sürecek. İstanbul, Ankara ve diğer illerde gerçekleştirilecek törenlerde ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlayacak vatandaşlar bugün metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapur seferleri hakkında bilgiler sorguluyor. Milli ve dini bayram günlerinde otobüsler, metro, vapur ve tramvay hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki 10 Kasım'da metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapur ücretsiz mi? Cuma günü toplu taşıma bedava olacak mı? İşte ayrıntılar...

10 KASIM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? İETT metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, tramvay ve vapurlar bedava mı? İşte İETT ücret tarifesi bilgisi
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10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları gündemde yer almaya başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma törenleri ile gerçekleşecek 10 Kasım İETT ücret tarifesi, vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi tatillerde İBB tarafından İETT otobüsler, metrobüsler ve şehir hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak 10 Kasım'da toplu taşıma araçları için bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermemişti. İşte, 10 Kasım'da otobüsler ücretsiz mi? sorusunun yanıtına yönelik detaylar.
10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 Kasım Cuma Atatürk'ü Anma Gününün resmi tatil olmaması dolayısıyla İETT ve diğer ulaşım araçları ücretsiz olmayacak. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.

Konuyla ilgili İBB'den açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

Cuma günü ülke genelinde kamu kurumlarında, okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. yıl dönümü anılacak.

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Okullar tatil olmayacak ancak düzenlenen törenlerle Atatürk anılacak. Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.

10 KASIM BERBERLER AÇIK MI?


Dükkan sahibine göre değişir. Bazıları açıktır bazıları kapalı. Ama çoğunlukla açıktır.

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bugün kargoların açık olup olmadığı ve kargoların çalışma saatlerine yönelik araştırmalar yapılıyor.

10 Kasım resmi tatil sayılmadığı için Kargo şirketleri de çalışmalarına devam edecek. Tüm kargo şirketleri normal mesai saatleri ve kargo dağıtım işlemlerini sürdürmeye devam edecek.

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2024 pazar günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 KASIM'DA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

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