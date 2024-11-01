Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 16:05 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 16:05

10 Kasım resmi tatil mi, hangi gün? 10 Kasım 2024 okullar tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a sayılı günler kaldı. 10 Kasım, her yıl olduğu gibi, Türkiye için son derece önemli bir anma günüdür. Bu tarih yaklaşırken, "10 Kasım resmi tatil mi?" sorusu da halk tarafından merak edilmektedir. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, hangi gün? 10 Kasım okullar tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi, hangi gün? 10 Kasım 2024 okullar tatil mi?
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10 Kasım'da Anıtkabir başta olmak üzere ülke genelinde anma etkinlikleri düzenlenir; bu etkinlikler, Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı değerleri ve gerçekleştirdiği devrimleri anımsatır .

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl 10 Kasım, Pazar gününe denk geliyor. Atatürk'ü Anma Günü olan bu özel günde tüm Türkiye'de yas tutulacak. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da saat 9:05'te saygı duruşu ile başlayan anma törenleri, gün boyunca süren etkinliklerle devam edecek.

10 KASIM ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9:05'te hayata gözlerini yumduğu gündür. O tarihten bu yana, her yıl 10 Kasım'da Türkiye genelinde Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler yapılır. Türkiye saati ile 9:05'te iki dakikalık saygı duruşu ve sirenler eşliğinde başlayan anma törenleri, gün boyunca düzenlenen programlarla devam eder. Bu törenler, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılığı simgelerken, Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşıma azmini de pekiştirir.


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