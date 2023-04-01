1 NİSAN ŞAKA MESAJLARI 2023 | Arkadaşa, sevgiliye, kocaya, aileye yapılacak en iyi 1 Nisan şakası mesajları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

1 Nisan şaka mesajları her yıl olduğu gibi 2023'te de pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Sevgiliye, eşe, arkadaşa, anneye, babaya, kardeşe en komik 1 Nisan şakaları da haliyle bugün sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor. 1 Nisan şakaları insanları şaşırtırken güldürse de kimi zaman gerçekten sabrın sınırlarını zorlayabiliyor. Peki, 1 Nisan nasıl ortaya çıktı? Hikayesi ne? İşte 1 Nisan şakaları 2023 listesi ve bu şaka günü hakkında detaylar…İşte en komik 1 Nisan şaka mesajları:"Sabah erken kalkamıyorsan güzelim, yanına bir bardak su koy kalkarsın. Nasıl mi? Eee suyun kaldırma kuvvetiyle...""Senin için iki yüzlü diyorlar ama ben katılmıyorum. Bir ikinci yüzün olsa neden bunu kullanasın.""Amerikan üroloji derneğinin üst ekstremite kurulunun yaptığı son araştırmaya göre salak insanlar mesajları okurken telefonlarını sağ elde tutuyor...""Bende şeytan tüyü yok, epilasyonla aldırdım."Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyinKola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsinizKapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsinizŞeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyunOfisin ortasına salıncak kurun!Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!-Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Uygulaması size kalmış. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köseye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur-Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına "kayıp aranıyor, akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar..-Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...-Bir borunun ağız kısmi siyaha boyanır. Uygulama alanında kendiniz gözünüze değdirmeden bakarsınız. AA! Ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar "ee ne olmuş bir şey yok ki" der fakat gözünün etrafındaki halkadan habersizdir. Bu şakayı bir de reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok hoş olur.Kurban olarak seçtiğiniz iş arkadaşınızın oturduğu koltuğun altına hava korna bağlayın, ya da koltuğa Japon yapıştırıcısı da sürebilirsiniz. Tercih sizin!Fare ya da yılan gibi hayvanlardan korkan tanıdıklarınız için, bu hayvanların oyuncağını bulup arkadaşlarınıza ufak çaplı bir kriz yaşatabilirsiniz.Yine bir hayata küstürme şakası daha! Bulabileceğiniz herhangi bir iştah açan tatlının için bir şırınga yardımıyla mayonezle doldurun!Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.Kremalı bisküvilerin içindeki kremaların çıkartıp diş macunu koyun, kardeşinizin ağzının alacağı şekli keyifle izleyin.Ev arkadaşınızın, şampuanı ya da diş macununa gıda boyası koyarak sabah sabah unutamayacağı bir şaka yapabilirsinizKuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.Abajurun içine girmiş kağıttan böcek anneniz için oldukça korkutucu olacaktır.Melemen hazırlayıp soğuduktan sonra şeker poşetine koyarsınız. Bunu ceketin içine saklayıp kalabalık bir ortama gidersiniz. Etrafa midesi bulanıyor imajı verip çaktırmadan poşetin içine kusma numarası yaparsınız. Etrafınızdaki insanların ilgisi size yönelince poşetin içine elinizi sokup melemeni elinizle yemeye başlarsınız.Arkadaşın sevgilisinin cep telefonu çaktırmadan alınır ve arkadaşa ayrılık mesajı çekilir. Akşam meyhaneye gidip şaka açıklanır.Mandalina altından para büyüklüğünde küçük bir kapak açılır. Kapak daha sonra yerine yerleştirileceği için dikkatli kesilmelidir. Bu delikten içerideki etli meyve kısmi çay kasığı yâda başka bir şey yardımıyla itinayla çıkarılır. İçerideki boşluğa mayonez, reçel ya da un gibi şeyler doldurulur. Kapak uygun bir şekilde yapıştırılır.(Belli olmayacak şekilde turuncu bir iplikle bir kaç yerden dikilebilir). Kurban mandalinayı soymak için eliyle bir basınç uygular bu basınç meyveyi pörtletip içini dışına çıkarır.Eşe dosta telefon edip akşam oturmaya geleceğinizi söyleyin. Hazırlık yaptırın ama son anda cayın.Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yaparız. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlarız bir yandan da kenarda durup ne yapacağına bakarız. İyi uygulandığı taktirde çok eğlendirici olur bu şaka.Eşe dosta telefon edip kuzu kestiğinizi akşam 6 da yemeğe beklediğinizi söyleyin, sonra işkembe çorbası içirin.