Haber Tarihi: 11 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 13:17

1.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2024-2025

1.dönem ortak sınav tarihleri açıklandı. MEB (Mili Eğtiim Bakanlığı) ortak sınav takvimini internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak sınav takviminin ayrıntıları...

1.dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 2024-2025
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Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılmasından kısa bir süre ortak sınav duyurusu geldi. Yapılan duyuruya göre, ortak sınavlar ekim ayının son haftasında başlayacak.

ORTAK SINAV TAKVİMİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

"1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"

6 VE 7.SINIFLAR İLE 9 VE 10.SINIFLARIN ORTAK SINAVI NE ZAMAN?

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
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