Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kamu çalışanlarına yönelik idari izin tarihleri resmi olarak duyuruldu. Buna göre, 2025 yılında idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı tatili, Arefe gününden itibaren başlayacak şekilde kamu çalışanlarını kapsayacak.



Kurban Bayramı İdari İzin Tarihleri



Yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları için Kurban Bayramı idari izni şu şekilde olacak:



5 Haziran 2025 Perşembe (Arefe): Öğleden sonra idari izin başlayacak.



6 Haziran 2025 Cuma (Bayramın 1'inci Günü): Tam gün idari izin.



7 Haziran 2025 Cumartesi (Bayramın 2'nci Günü): Tam gün idari izin (hafta sonu tatili ile birleşiyor).



8 Haziran 2025 Pazar (Bayramın 3'üncü Günü): Tam gün idari izin (hafta sonu tatili ile birleşiyor).



9 Haziran 2025 Pazartesi (Bayramın 4'üncü Günü): Tam gün idari izin.



Normal Mesai Ne Zaman Başlıyor?



Kamu sektöründe çalışanlar, Kurban Bayramı idari izninin ardından 10 Haziran 2025 Salı günü normal mesai düzenine geri döneceklerdir.



Toplam Tatil Süresi Kaç Gün?



Arefe gününün öğleden sonrası ile birlikte bayramın dört gününü kapsayan idari izin ve hafta sonu tatili de eklendiğinde, kamu çalışanları toplamda 4 buçuk gün idari izinli olacaklar. Hafta sonu tatili de dahil edildiğinde bu süre daha da uzayacaktır. Şöyle ki; 7 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazar günleri de tatil olduğundan, kamu çalışanları için tatil toplamda 6 buçuk gün sürecektir.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI, UZADI MI?



Kurban Bayramı tatili uzadı mı? sorusu, son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kamu çalışanları, Kurban Bayramı'nın 2025 yılında hangi tarihlere denk geldiğini ve tatil süresinin ne kadar olacağını yakından takip ediyorlardı. Resmi açıklamalara göre, 2025 yılı Kurban Bayramı tatili, Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak ve bayramın 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi sona erecektir. Bu süre zarfında kamu çalışanları idari izinli sayılacaklardır.



AREFE GÜNÜ İDARİ İZİN BAŞLANGICI



Kurban Bayramı öncesindeki Arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yapılan resmi açıklamaya göre, kamu çalışanları bu tarihte öğleden sonra idari izinli olacaklardır. Bu, çalışanların bayram hazırlıklarını yapabilmeleri için önemli bir zaman dilimi sunmaktadır. Arefe gününün öğleden sonra başlamasıyla birlikte, Kurban Bayramı tatili fiilen başlamış olacaktır.



BAYRAMIN 1., 2., 3. VE 4. GÜNLERİNDE İDARİ İZİN



Kurban Bayramı'nın resmi tatil günleri ise 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi olarak belirlenmiştir. Kamu çalışanları bu dört gün boyunca da idari izinli sayılacaklardır. Bu durum, kamu çalışanlarının toplamda 4.5 gün idari izinli olacakları anlamına gelmektedir.



HAFTA SONU TATİLİ İLE BİRLEŞİM



Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen günleri de bulunmaktadır. 7 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazar günleri, zaten kamu çalışanlarının normal hafta sonu tatilleri kapsamındadır. Bu durum, idari izinle birleştiğinde kamu çalışanlarının kesintisiz bir tatil yapma imkanını artırmaktadır.



NORMAL MESAİ DÜZENİNE DÖNÜŞ TARİHİ



Peki, Kurban Bayramı tatili sonrasında kamu çalışanları ne zaman normal mesai düzenine döneceklerdir? Yapılan açıklamalara göre, kamu sektöründe normal mesai düzeni 10 Haziran 2025 Salı günü başlayacaktır. Bu tarih itibarıyla tüm kamu çalışanları görevlerinin başına döneceklerdir.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU? BEKLENTİLER VE GERÇEKLER



Son günlerde kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri de Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzayıp uzamadığıydı. Özellikle 2 ve 3 Haziran 2025 tarihlerinin de idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.



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