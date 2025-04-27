Bournemouth - Manchester United maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER UNITED MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu zorlu mücadele, futbolseverler için S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında mücadele eden Bournemouth ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Bournemouth - Manchester United maçı 27 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.