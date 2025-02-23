GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen



Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri



GALATASARAY - FENERHAÇE MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.



GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?



Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.



GALATASARAY -FENERBAHÇE DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



Bilet satışları biletleri 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 12.00'de GSPara Kredi ve banka kartlılarına, 22 Şubat 2025 Cumartesi Günü saat 12.00'de GS logolu passolig kartlara passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. GSPara Kredi ve banka kart sahipleri 22 Şubat 2025 Cumartesi saat 11.00'e kadar bilet satın alabilirler.



DERBİ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklarken, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.



GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.



Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Eyüp, Sánchez, Kerem Demirbay, Zaha, Tetê, Ziyech, Ndombele, Aurier, Vinicius



Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.



Fenerbahçe'nin yedekleri: Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit.









Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.



: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Günay, Eyüp, Sánchez, Kerem Demirbay, Zaha, Tetê, Ziyech, Ndombele, Aurier, Vinicius: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı.Muhammet Doğukan, Mehmet Can, Samet Seymen, Yiğit.Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Galatasaray – Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Rams Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde Galatasaray – Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç olarak görülen mücadelede iki takımda eksiklikler dikkat çekiyor. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?" İşte Galatasaray – Fenerbahçe derbi maçı kadroları...