Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçında Zorya Luhansk, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Karşılaşma şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek. Peki, Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv maçı şifresiz canlı izleme detayları…Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'den canlı izleyebilirsiniz.18.30 Astana (Kazakistan) - Ballkani (Kosova)20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Beşiktaş - Bodo/Glimt (Norveç)20.45 Legia Varşova (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 Ferencvaros (Macaristan) - Genk (Belçika)20.45 Cukaricki (Sırbistan) - Fiorentina (İtalya)20.45 PAOK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)20.45 HJK (Finlandiya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)20.45 Nordsjaelland (Danimarka) - Spartak Trnava (Slovakya)23.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa)23.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)23.00 Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika)23.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre)23.00 Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe