Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? 2024

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu çeyrek final mücadeleleri tamamlandı. 8 takımın mücadele ettiği çeyrek finallerde sürpriz sonuçlar alındı. Galatasaray ve Fenerbahçe, kupaya veda ederken Beşiktaş, Trabzonspor, Karagümrük, Ankaragücü adını yarı finale yazdırdı. Yarı final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının aksine yarı final maçları iki maç üzerinden oynanacak. Oynanacak karşılaşmaların ardından rakibine üstünlük kuran takım finalde şampiyon olmak için mücadele edecek. Peki ZTK yarı final maçları ne zaman? İşte, Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri…



ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Kupanın favorisi gösterilen Fenerbahçe ve Galatasaray elendi.



Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasında yazdırdı. Trabzonspor ise zorlu mücadelede Başakşehir'i 1-0'la geçerek yarı finale yükseldi.



Fernando Santos yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş ise Konyaspor'u 2-0'la geçti. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. İşte, yarı final eşleşmeleri…



Trabzonspor / Fatih Karagümrük



Beşiktaş / MKE Ankaragücü



TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Kupada son 4 takım arasına kalan takımlar Trabzonspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Ankaragücü oldu. Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri iki maç üzerinden oynanacak. Ancak henüz maçların oynanacağı tarih belli olmadı. Türkiye Futbol Federasyonu ilerleyen günlerde maç takvimini duyuracak.

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