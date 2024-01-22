Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 12:16

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle 2024 | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ZTK maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe rakipleri ve eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekimi için heyecan başladı. Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Süper Lig'den 13, 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip ZTK son 16 turunda mücadele edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi dört büyüklerin de yer aldığı takımlar, kupa için sahada elinden geleni yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda canlı yayınla gerçekleşecek. Gözler şimdi ZTK son 16 tur canlı yayın kanal bilgisinde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte 5. tur maç sonuçları, son 16 turuna yükselen takımlar ve kura çekimi canlı yayın bilgisi...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle 2024 | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | ZTK maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe rakipleri ve eşleşmeleri
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarında sona gelindi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 5. tur maçlarının ardından, son 16 turuna katılan takımlar netlik kazandı. Bu kapsamda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekiminin gerçekleşeceği tarih ve saat sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekiminin ardından ZTK son 16 tur eşleşmeleri belirlenmiş olacak. İşte ZTK son 16 turu kura çekimin yapılacağı tarih... 

ZTK SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

SON 16 TURA ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ OLDU?

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

Teksüt Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.

ZTK 5. TUR MAÇ SONUÇLARI:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Boluspor: 1-0

Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 1-3 (Normal süre 1-1)

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar: 6-7)

Fenerbahçe-Adanaspor: 6-0

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: 3-2

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 2-1 (Normal süre 1-1)

Trabzonspor-Manisa FK: 3-1

Galatasaray-Ümraniyespor: 4-1
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