Haber Tarihi: 15 Ekim 2024 15:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 15:03

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri 2024 | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı başlıyor. Kupada 3. tur kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri 2024 | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, kim kimle eşleşti? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURDA HANGI MAÇLAR VAR, KİM KİMLE EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri şu şekilde;

Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor

Silivrispor-Bellona Kayserispor

Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor

Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor

Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi

İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor

52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor

Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor

Muşspor-İnegölspor

Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor

Adanaspor-Çorluspor 1947

Edirnespor-Batman Petrolspor

Osmaniyespor-Serik Belediyespor

Somaspor-Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor

Sarıyer-Niğde Belediyespor

Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK

Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı

Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor

Karacabey Belediyespor-Amasyaspor

Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor

Bornova 1877-Fethiyespor

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

Fatsa Belediyespor-Karaman FK

Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor

Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK

Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü

E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor
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