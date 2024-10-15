Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri 2024 | Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, kim kimle eşleşti? İşte detaylar.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURDA HANGI MAÇLAR VAR, KİM KİMLE EŞLEŞTİ?



Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri şu şekilde;



Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor



Silivrispor-Bellona Kayserispor



Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor



Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984



Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor



Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi



İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor



52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor



Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor



Muşspor-İnegölspor



Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor



Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor



Adanaspor-Çorluspor 1947



Edirnespor-Batman Petrolspor



Osmaniyespor-Serik Belediyespor



Somaspor-Belediye Kütahyaspor



Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor



Sarıyer-Niğde Belediyespor



Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK



Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı



Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor



Karacabey Belediyespor-Amasyaspor



Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor



Bornova 1877-Fethiyespor



10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK



23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor



Belediye Derincespor-Tire 2021 FK



Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor



Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969



Fatsa Belediyespor-Karaman FK



Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor



Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor



Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK



Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü



E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor

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