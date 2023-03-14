Ziraat Bankası deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası deprem kredisi nasıl alınır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ziraat Bankası deprem kredisi online başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Ziraat Bankası bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı. Yardımların yanı sıra Ziraat Bankası müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Ziraat Bankası deprem kredisi.Ziraat Bankası tarafından deprem desteğine ilişkin yapılan açıklamada; "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Deprem bölgelerinde bulunan kredi kartı müşterilere faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı."Bir Bankadan Daha Fazlası olmanın gereğini yerine getiriyoruzAfetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.Ziraat Finans Grubu olarak 21 Milyar TL nakdi bağışZiraat Finans Grubu olarak afetzedelerimize destek olmak için AFAD'a 21 Milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruzAdıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın borçlarını siliyoruzDeprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel müşterilerimizin ve esnaf olan şahıs firmalarının kredi borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruzDepremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 000 TL Nakit Avans tanımladık.Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruzAFAD ve Türk Kızılayı'na Bankkart kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruzDeprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruzDepremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.Böylece 21 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam35 milyar TL katkı sağlıyoruz"Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası depremzedeler için deprem kredisi veriyor.Depremzedelere sağlanan kredi destekleri; faizsiz, 6 aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz, 36 ay vade imkânı ile hayata geçirilecek.Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık." açıklamasında bulundu.Afet riski altındaki evlerinizi dönüştürebilmeniz için, sizlere sunduğumuz özel avantajlara sahip kredimizdir. Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine milyarlarca lira yardım gönderen ve AFAD iş birliğinde desteklerini esirgemeyen Halkbank deprem kredisi ile de bölge halkının yaralarını bir nebze de olsa sarmaya çalışıyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile, "Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz. Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık." açıklamasında bulundu.Afet riski altındaki evlerinizi dönüştürebilmeniz için, sizlere sunduğumuz özel avantajlara sahip kredimizdir. Kredinizi, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,37 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.Garanti BBVA müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay faizsiz başvuru gerekmeksizin erteledi. Ayrıca, depremde hasar alan vatandaşların başvurması durumunda en uygun finansal çözümün bulunacağı duyuruldu.TEB tarafından yapılan, depremzede vatandaşlara yardım paketine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz."İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay ertelediğini duyurdu. Ayrıca depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.