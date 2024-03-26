Zekat ve fitre kimlere verilmez? Diyanet açıklaması

Zekat ve fitre, İslam dinindeki hayır ve yardımlaşma prensiplerinin temel uygulamalarıdır. Ancak, bu yardımların belirli şartlara ve koşullara uygun olarak yapılması önemlidir. Zekât ve fitre, belirli kişilere verilmezken, belirli kişilere verilmesi gerekmektedir. Bu kurallara uygun olarak yapılan Zekat ve fitre yardımları, toplumda adaletin ve yardımlaşmanın sağlanmasına katkıda bulunur.



Zekat ve Fitre Kimlere Verilmez?



Zekat ve fitre, İslam'ın temel şartlarından biri olan fakirlere yardım etmenin iki önemli vasıtasıdır. Bu ibadetlerin sevabı ve fazileti büyüktür. Zekât ve fitrenin sevabına nail olabilmek için, bunların doğru kişilere verilmesi önemlidir.



Peki, Zekat ve fitre kimlere verilmez? Bu yazıda bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.



Zekât ve Fitre Verilemeyecek Kişiler



Zekât ve fitre, aşağıdaki kişilere verilemez:



Zenginler: Zekât ve fitrenin asıl amacı, fakir ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Zenginler, bu yardıma ihtiyaç duymadıkları için zekât ve fitre alamazlar.



Haşiş ve uyuşturucu kullananlar: Haşiş ve uyuşturucu kullanımı, İslam dinince yasaklanmıştır. Zekât ve fitrenin bu tür haram bir fiile teşvik etmemesi için, haşiş ve uyuşturucu kullananlara verilmez.



Faiz yiyenler: Faiz, İslam dinince haram kılınmıştır. Zekât ve fitrenin helal bir kaynaktan olması ve haram bir fiile teşvik etmemesi için, faiz yiyenlere verilmez.



Zekât ve fitreyi vermesi gereken kişiler: Zekât ve fitre vermekle yükümlü olan kişiler, zekât ve fitre alamazlar.



Eşler: Eşler birbirlerine zekât ve fitre veremezler.



Akrabalar: Zekât ve fitre, usul ve fürûa (anne, baba, dede, nine, oğul, kız, torun) akrabalara verilemez.



Köleler: Günümüzde kölelik uygulaması olmadığı için bu madde güncelliğini yitirmiştir.



Harp esirleri: Harp esirleri, İslam dinince esir alınan ve belli şartlarda köleleştirilen kişilerdir. Günümüzde esir alma uygulaması olmadığı için bu madde güncelliğini yitirmiştir.



Kendisi: Kişi, kendisine zekât ve fitre veremez.



Zekât ve Fitre Verilebilecek Kişiler



Zekât ve fitre, aşağıdaki kişilere verilebilir:



Fakirler: Fakirler, asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilerdir.



Miskînler: Miskînler, fakirlerden daha yoksul olan kişilerdir.



Yolcular: Yolculuk sırasında ihtiyaç duyan kişilerdir.



Borçlular: Borcunu ödeyemeyen kişilerdir.



Allah yolunda çalışanlar: Allah'ın dinini yaymak ve tebliğ etmek için çalışan kişilerdir.



Köleler: Günümüzde kölelik uygulaması olmadığı için bu madde güncelliğini yitirmiştir.



Yolcular: Yolculuk sırasında ihtiyaç duyan kişilerdir.



Yetimler: Anne veya babasını kaybetmiş olan çocuklar.



Dul kalmış kadınlar: Eşini kaybetmiş olan kadınlar.



Zekât ve Fitre Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler



Zekât ve fitre verirken aşağıdakilere dikkat edilmelidir:



Zekât ve fitrenin helal bir kaynaktan olması gerekir.



Zekât ve fitre, ihtiyaç sahiplerine doğrudan veya güvenilir bir kurum aracılığıyla ulaştırılmalıdır.



Zekât ve fitre verirken, fakirlerin ve muhtaçların onuru korunmalıdır.



Zekât ve fitre, Allah rızası için verilmelidir.



Sonuç



Zekât ve fitre, fakirlere ve muhtaçlara yardım etmenin önemli bir vasıtasıdır. Zekât ve fitrenin sevabına nail olabilmek için, bunların doğru kişilere verilmesi önemlidir.

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