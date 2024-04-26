SON DAKİKA: Adana Demirspor Galatasaray maçı ŞİFRESİZ İZLE, GS Adana Demirspor link

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak. Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.



GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA



Sarı-kırmızılılar, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak. Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.



