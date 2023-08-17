Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 11:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 11:10

Zaniolo hangi takıma gitti? Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'ya veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcunun transferi için Aston Villa ile büyük ölçüde anlaştı. Peki, Nicolo Zaniolo hangi takıma gitti?

Zaniolo hangi takıma gitti? Nicolo Zaniolo, Galatasaray'dan ayrılıyor
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Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için teklifler gelirken İtalyan yıldız için anlaşma sağlandığı öne sürüldü.
İngiliz ekibi, Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcunun tüm maaşını karşılarken, Galatasaray'a 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 22 milyon euro satın alma opsiyonunun yanı sıra 4 milyon euroya varan bonus da bulunuyor.

NICOLO ZANIOLO İÇİN 15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

İtalyan yıldız, Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Zaniolo, sarı kırmızılı formayla 12 resmi maçta 5 gollük performans sergiledi.

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Nicolo Zaniolo
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