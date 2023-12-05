Haber Tarihi: 05 Aralık 2023 16:13 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 16:13

Yuzuncuyil Harikalar com - Yapay zeka fotoğrafı yapma

Atatürk ile yapay zeka fotoğraf uygulaması 10 kasım cuma günü binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 10 kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk ile yan yana fotoğrafını sosyal medyada paylaşmak isteyen pek çok vatandaş, uygulamayı nasıl kullanacağını merak ediyor. Yapay zeka teknolojisi, Atatürk hayranlarına onunla sanal bir fotoğraf çekilme fırsatı sunuyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan projeler hız kesmeden devam ediyor. Geliştirilen bir yapay zekâ modeli, fotoğraflarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birleştirmemizi sağlıyor. Peki, Atatürk ile fotoğraf yapay zeka uygulaması nasıl yapılır? İşte, o detaylar

Yuzuncuyil Harikalar com - Yapay zeka fotoğrafı yapma
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Yapay zeka ile Atatürk fotoğrafı Yüzüncüyıl Harikalar - 100 yıl yapay zeka Atatürk fotoğrafı nedir, nasıl yapılır? Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır? Bugün 10 kasım 2023. Cumhuriyet'in 100. yılı. Tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Sosyal medyada da aynı coşku sürüyor. Özellikle Atatürk'le yan yana yapay zeka fotoğrafı ve görselleri paylaşılıyor. Peki Atatürk yapay zeka fotoğraf uygulaması hangisi, nasıl yapılır? İşte adım adım yuzuncuyil.harikalar.com uygulamasının kullanımı...

Yapay zeka ile Atatürk fotoğrafı Yüzüncüyıl Harikalar Uygulması İçin Tıklayınız...
YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK FOTOĞRAFI UYGULAMASI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!" sözünün üzerinden tam 100 yıl geçti. Kutlamalar devam ederken Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hatıra Parası bastırmıştı.

Şimdi ise geliştirilen bir yapay zekâ aracı sayesinde fotoğraflarımızı Atatürk'ün fotoğrafı ile yan yana getirebiliyoruz. Atatürk ile bir fotoğrafım olsun diyenler için nasıl yapıldığına gelin yakından bakalım.

Önce tarayıcımızdan yuzuncuyil.harikalar.com sitesine giriş yapıyoruz.


Karşımıza harikalar.com adlı web sitesinin cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı bir metin ve Atatürk fotoğrafı çıkıyor.

Ardından kişisel bilgilerimizi girip yüzümüzün net bir şekilde gözüktüğü bir fotoğrafımızı seçtikten sonra "Fotoğrafı Yükle" kısmına tıklıyoruz.


Yapay zekâ aracının isabetli bir sonuç elde etmesi için fotoğrafımızda yüzümüzün net görünmesi gerekiyor.

Yoğun talep gördüğü için site bazen sizi tekrar sırada bekletebiliyor ancak fotoğrafınızı yükledikten sonra yaklaşık bir dakika bekleme süreniz oluyor.



Yapay zekâ fotoğrafı işledikten sonra cihazınıza indirebilirsiniz.

Yapay Zeka Nasıl Çalışıyor?


Yapay zeka, öğrenme yeteneği olan algoritmalara dayanarak çalışır. Bu, bir resim üzerinde değişiklik yapma, iki resmi birleştirme veya bir fotoğrafı optimize etme gibi birçok alanda kullanılır. Atatürk'le yan yana bir fotoğraf elde etmek için, yapay zeka bu teknolojiyi kullanarak sizi Atatürk'ün yanına yerleştirebilir.

Site adresi: https://yuzuncuyil.harikalar.com/
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Atatürk'le Fotoğrafınızı Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Seçim Yapın: Öncelikle, kullanmak istediğiniz bir Atatürk fotoğrafını ve kendi fotoğrafınızı seçin.
Yükleyin: Seçtiğiniz fotoğrafları, yapay zeka destekli bir fotoğraf düzenleme platformuna yükleyin.
Düzenleyin: Platform, sizi ve Atatürk'ü aynı fotoğraf içerisinde optimal bir şekilde yerleştirmek için algoritmasını kullanacaktır.
Sonuçları Görün: Birkaç saniye içinde, Atatürk'le birlikte çekilmiş gibi görünen fotoğrafınıza erişim sağlayacaksınız.

Yapay Zeka'nın Limitleri

Tabii ki, bu teknoloji mükemmel değil. Elde edilen fotoğraf, gerçekte çekilmiş bir fotoğraf kadar doğal olmayabilir. Ancak, teknoloji ilerledikçe sonuçlar da giderek daha gerçekçi hale geliyor.

Teknolojinin sunduğu bu harika imkanlar sayesinde, Atatürk hayranları artık onunla yan yana bir fotoğraf sahibi olmanın hayalini gerçekleştirebilirler. Bu, tarihi bir figürle sanal olarak yan yana gelmenin eşsiz bir yolu.

 
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