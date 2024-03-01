Haber Tarihi: 01 Mart 2024 15:59 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 15:59

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-ÖSYM

2024-YÖKDİL/1 oturumu geride kaldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının sona ermesi ile sonuç tarihi merak konusu oldu. Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen ve 15 bin 254 kişi görev aldığı sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-ÖSYM
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Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sınavının sonuçları öğrenciler tarafından beklenmeye devam ederken ÖSYM, YÖKDİL sonuçları için tarih verdi. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sınav sonuçları 15 Mart 2024 günü açıklanacak.

CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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