Haber Tarihi: 30 Mart 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 13:38

YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023 -YÖKDİL/2) Pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından gözler YÖKDİL sonuçları için gelecek olan açıklamaya çevrildi. Sınav takvimine göre sonuçlar da eylül ayında ilan edilecek. Peki, YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YÖKDİL sınavı ile ilgili detaylar...

YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YÖKDİL cevap anahtarı ile sonuçların açıklanacağı tarih söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen adayların katılımı ile organize edilecek olan söz konusu sınavın ardından, YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ÖSYM.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 
2023 YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/1 sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN
DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.


Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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