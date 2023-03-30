YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

YÖKDİL cevap anahtarı ile sonuçların açıklanacağı tarih söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen adayların katılımı ile organize edilecek olan söz konusu sınavın ardından, YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıkları ÖSYM.gov.tr ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/1 sonuçları için tarih belli oldu.Buna göre; YÖKDİL/1 sonuçları 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59'da sona erecek.Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.