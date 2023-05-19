Haber Tarihi: 19 Mayıs 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 16:52

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS için geri sayım başladı, sınava artık yaklaşık 1 ay kaldı. Sınav heyecanı başlayan öğrenciler YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2023 ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takviminin ardından, sınav tarihleri belli oldu. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 
YKS YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?
YKS sınav giriş belgesi için tarih verilmedi ancak YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan genellikle 10-14 gün kala açıklanıyor.

Adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacaktır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17.06.2023 tarihinde,


18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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