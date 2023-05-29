YKS seçim sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar 2023 - Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? YSK sandık görevlisi ücretleri 2023 ilk tur ve ikinci tur farklı mı olacak?

YSK Seçim sandık görevlisi ücreti 2023, YSK'nın görevlendirmeleri çerçevesinde seçime günler kala gündemde yer almaya devam ediyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan daha kısa bir süre kaldı. Sandık görevlisi başvuruları 2023 seçimlerinde görev almak isteyen kişileri yakından ilgilendiriyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre alınan seçim görevlisi başvuruları ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaş üstü herkes 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlık görevini yerine getirecek. Peki, YSK sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi nasıl olunur? İşte merak edilenler…Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak.İlk tur 14 Mayıs'ta düzenlenmişti. Seçim günü 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu seçim günü görev yapanlara ödemelerin hangi tarihte yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.Ancak 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlanmasının ardından Sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.Seçimlerin 2. turunda sandık görevlisi olmak için yeni başvuru talebi merak konusu oldu. Ancak YSK'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuru tarihleri açıklandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz.14 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin ikinci turu olan 28 Mayıs'ta sandık görevlileri, parti üyeleri, sandık başkanları ve androidler ekstra ödeme alacak. YSK tarafından açıklanmayan fakat yapılan hesaplara göre 867 lira ödeme yapılacak.28 Mayıs seçimlerinde müşahit, sandık başkanı, parti üyesi ve partilerin verilerini elektronik ortamlara aktaran kişilere verilen ad olan androidler de ekstra ödeme alacak.2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirlenen seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı.14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;Başkan ve Üyeler:Siyasi Parti Temsilcileri:14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için henüz sandık çalışanları ve sandık başkanı günlük maaşı açıklanmadı. Geçtiğimiz seçimlerde görev yapan başkan ve üyeler 261 TL alırken, parti temsilcileri ise 130 TL ödeme almıştı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.-Baskan ve Üyeler 866,00-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 433,00– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 422,00– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 415,00– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 407,00-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 390,00-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 433,00– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 390,00– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 422,00– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 407,00– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 390,00– Askı Yeri Görevlileri 380,00– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 375,00– Başkan 415,00– Üye 375,00Yine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 08/03/2019 tarih ve 2019/1435 sayılı kararı üzerine seçimlerde görevlilere verilecek gündelikler yukarıdaki maddeler üzerinde şu şekilde belirlenmiştir:Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına (4)Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (3)Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (3)Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye (2)Siyasi parti üyelerine (1)gündelik ödenir.Bina sorumlularına yapılacak ödemeler:Bina sorumlularına 3'er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık çevrelerinde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Geçici ilçe seçim kurullarına yapılacak ödemeler:Yüksek Seçim Kurulunca; uygun görülmesi üzerine oluşturulan geçici ilçe seçim kurulu başkanlarına, en çok 30 (otuz) gündelik,Geçici ilçe seçim kurulu üyelerine, çalıştıkları süreler göz önüne alınarak en çok 15 (onbeş) gündelik, ödenir.Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine ikişer (2) gündelik ödenir. Malzeme torbası tesliminde görev alan hizmetlilere ilave birer (1) gündelik ödenecektir.UYAP görevlilerine yapılacak ödemeler:İl merkezinde ve ilçelerde görevlendirilecek UYAP görevlileri il seçim kurulu başkanının denetiminde, Cumhuriyet başsavcılıkları ile irtibata geçilerek belirlenir ve görevlilere üçer (3) gündelik ödenir. Ödemeler il seçim kurulu başkanlıklarınca gerçekleştirilir.Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlarKolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkan bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarının mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.Ücretler nasıl ve hangi tarihe kadar alınabilecek?Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır. Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek:15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.19 Mayıs:YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.22 Mayıs: Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.28 Mayıs: Oy verme günü.29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecYSK sandık görevlisi ücreti ne kadar sorusu, 14 Mayıs seçimleri öncesi öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala sandık görevlisi olmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını merak ediyor. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar. Diğer yandan 2023 seçim görevli ücretleri henüz belli olmadı.Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar aranıyor olabilir:Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını doldurmuş olmak,Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamakAdli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre başvuru yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır.İki çeşit sandık görevlisinden birincisi sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan YSK tarafından belirlenir.İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir. Bunun için başvuru formu doldurulmalıdır. İnternet üzerinden başvuru yapılmamaktadır. Sandık görevlisi başvurusu için YSK'ya müracaat etmeniz gerekmektedir.