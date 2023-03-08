Haber Tarihi: 08 Mart 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 13:02

YKS para yatırma ne zaman? 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS ödemesi nasıl yapılır?

2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, para yatırma ne zaman, ödemesi nasıl yapılır? merak ediliyor. ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurularını yapacak olan adaylar, 2023 YKS başvuru ücretini kılavuzun arka sayfasında yer alan bankalara yatıracaklar. Peki, YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS para yatırma ne zaman? 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS ödemesi nasıl yapılır?
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2023 YKS başvuru tarihleri, lise eğitimini tamamlayan ve 12. sınıf öğrencilerinin gündeminde bulunuyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, bir yandan başvuru işlemlerine ilişkin detayları merak ediyor. Sınav başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yılda ÖSYM AİS üzerinden alınacak. Başvuru işlemleri, sınava girilecek oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması şeklinde iki aşamada yapılıyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumu sınavları, Alan Yeterlilik Testi, (TYT) Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Sınav ücreti, bankalardan veya ÖSYM e-Ödemeler bölümünden yatırılacak. Peki YKS 2023 başvuruları ne zaman? İşte, konuyla ilgili detaylar
2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

TYT/AYT/YDT her biri için adaylar 115,00 TL yatıracaklar.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklardır.

2021-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2022-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2022-YKS Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir.

SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.


Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 8 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
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