YKS ne zaman? 2023 YKS ne zaman, başvuru tarihi hangi gün?

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YKS maratonu başvuru süreciyle başlıyor. Üniversite sınavı YKS başvuru ve sınav tarihleri için gözler, 2022-2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS); Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç oturumda gerçekleşecek. İşte 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri...YKS sınav takvimi 2023 henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.Ancak MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Seçim takviminin değişmesi ile ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Bununla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi.Çelik'in açıklamasının ardından ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti. Yeni YKS sınav takvimi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı.ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacaktı. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacaktı.Ancak söz konusu takvim geri çekildi.ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada güncel gelişmelere göre ÖSYM sınav takviminin yenilenerek kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi duyuruldu. Sınav takviminin güncel hali henüz açıklanmadı.Ancak ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvimde başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu. ÖSYM'nin yeni yayınlayacağı takvimde başvuru tarihlerinde değişiklik yapması beklenmiyor.