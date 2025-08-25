Haber Tarihi: 25 Ağustos 2025 11:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 11:20

YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih süreci

2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran ancak yerleşemeyen adaylar ek kontenjanlar ve ek tercih sürecine odaklandı. YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak araştırılıyor.

ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2025'te açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından, gözler şimdi ek yerleştirme sürecine ve boş kalan kontenjanların duyurulacağı tarihe çevrildi.

YKS EK KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS ek kontenjanlarının açıklanma tarihi henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ek kontenjanların belirlenmesi için üniversite kayıtlarının tamamlanması gerekiyor.

ÖSYM'nin takvimine göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025'te yapılacak. Bu süreçten sonra, üniversiteler boş kalan kontenjanları ve kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açıkta kalan kontenjanları YÖK'e bildirecek.

Ek kontenjanlar, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarında boş kalan veya dolmayan kontenjanları kapsayacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 YKS ek tercih sürecinin başlangıç tarihi henüz netleşmedi. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki takvimine göre, ek tercihler genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasından 3-5 gün sonra başlıyor.

Tercihler, T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek ve yalnızca yerleştirme puanı hesaplanmış olanlar tercih sürecine katılabilecek.
