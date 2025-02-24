Haber Tarihi: 24 Şubat 2025 14:13 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 14:13

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan Yılmaz Ulusoy'un vefatı, iş dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ulusoy, 23 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte ünlü iş insanının hayatına dair merak edilen detaylar…

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. Cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verilecek. Ulusoy'un ölüm nedeni ve hastalığı merak edilenler arasında yer aldı.

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

1941 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Ulusoy, iş dünyasında köklü bir geçmişe sahip bir isimdi. Lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İngiltere'de dil eğitimi alan Ulusoy, iş hayatına genç yaşta adım attı. Aile şirketi olan Ulusoy Holding'de çalışmaya başlayan Ulusoy, 1958 yılında holding bünyesinde kariyerine start verdi. Zamanla kendini geliştiren Ulusoy, 2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılarak kendi adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurdu. Denizcilik, turizm, inşaat ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren holdingin yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca Samsunspor Kulübü'nde 1968-1971 yılları arasında başkanlık yaparak spora da katkıda bulundu.

YILMAZ ULUSOY KAÇ YAŞINDAYDI?

Ulusoy, 1 Ocak 1941 doğumluydu. Vefat ettiğinde 84 yaşında olan iş insanı, uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sevenlerine veda etti. Üç çocuk babası olan Ulusoy, iş dünyasındaki etkisi kadar ailesine olan bağlılığıyla da tanınıyordu.

YILMAZ ULUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Ulusoy'un ölüm nedeni, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları olarak açıklandı. Özellikle pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Ulusoy, hastaneden taburcu edildikten sonra evinde istirahat ederken hayata gözlerini yumdu. 23 Şubat 2025'te vefat eden iş insanının ölümü, ailesi ve iş dünyası tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. İlginç bir tesadüf olarak, ağabeyi Saffet Ulusoy da aynı tarihte, 23 Şubat'ta vefat etmişti.

YILMAZ ULUSOY'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ulusoy'un cenazesi, 25 Şubat 2025 Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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