Yıldız Yakar hamile mi? 2023 Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar'ın eşi kimdir?

Yıldız Yakar, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü mezunu bir sunucu ve spor spikeridir. Meslek hayatına SkyTürk kanalında spor haberleri sunarak başlayan Yıldız Yakar, daha sonra TV360 kanalına geçti. Burada Gezmek Olsun isimli gezi programını hazırlayıp sundu. Ayrıca Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi olan Yıldız Yakar, birçok ünlü isimle röportajlar yaptı.Yıldız Yakar, 24 Ekim 2020 tarihinde Bilgisayar Mühendisi ve yazılım şirketi sahibi Mustafa Aksoylu ile evlendi. Çiftin nikah töreni İstanbul Bakırköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.Yıldız Yakar'ın hayranları, sosyal medyada dolaşan hamilelik iddialarına inanmak istemedi. Ancak gerçek çok daha sevindiriciydi. Yıldız Yakar, eşi Mustafa Aksoylu ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu. Hamileliğinin 4. ayında olduğunu söyleyen Yıldız Yakar, cinsiyetini henüz bilmediğini ancak sağlıklı bir bebek istediğini belirtti.