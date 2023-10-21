Haber Tarihi: 21 Ekim 2023 14:48 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 14:48

Yıldız Yakar hamile mi? 2023 Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar'ın eşi kimdir?

Yıldız Yakar, son zamanlarda hamilelik iddialarıyla gündemde. Peki TV360 ekranlarında Gezmek Olsun programını sunan Yıldız Yakar hamile mi? 2023 Yıldız Yakar'ın eşi kimdir?

Yıldız Yakar hamile mi? 2023 Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar'ın eşi kimdir?
Abone Ol
Yıldız Yakar, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü mezunu bir sunucu ve spor spikeridir. Meslek hayatına SkyTürk kanalında spor haberleri sunarak başlayan Yıldız Yakar, daha sonra TV360 kanalına geçti. Burada Gezmek Olsun isimli gezi programını hazırlayıp sundu. Ayrıca Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi olan Yıldız Yakar, birçok ünlü isimle röportajlar yaptı.
Yıldız Yakar evli mi?

Yıldız Yakar, 24 Ekim 2020 tarihinde Bilgisayar Mühendisi ve yazılım şirketi sahibi Mustafa Aksoylu ile evlendi. Çiftin nikah töreni İstanbul Bakırköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yıldız Yakar hamile mi?

Yıldız Yakar'ın hayranları, sosyal medyada dolaşan hamilelik iddialarına inanmak istemedi. Ancak gerçek çok daha sevindiriciydi. Yıldız Yakar, eşi Mustafa Aksoylu ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu. Hamileliğinin 4. ayında olduğunu söyleyen Yıldız Yakar, cinsiyetini henüz bilmediğini ancak sağlıklı bir bebek istediğini belirtti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Yıldız Yakar
Gündem

Diğer Haberler

CHP Kurultayı ne zaman? 2023 CHP Kurultayı adayları Gündem CHP Kurultayı ne zaman? 2023 CHP Kurultayı adayları
Youri Tielemans'tan ayrılık cevabı! Aston Villa Youri Tielemans'tan ayrılık cevabı!
Joan Laporta: 'Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var' Barcelona Joan Laporta: "Real Madrid taraftarlarına kötü bir haberim var"
Yılport Samsunspor'un rakibi RAMS Başakşehir Samsunspor Yılport Samsunspor'un rakibi RAMS Başakşehir
Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor Sivasspor Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor
Keçiörengücü 3 puanı deplasmanda kazandı Spor Toto 1. Lig Keçiörengücü 3 puanı deplasmanda kazandı
Kocaelispor adım adım zirveye! Spor Toto 1. Lig Kocaelispor adım adım zirveye!
Thiam şov yaptı, Kayserispor kazandı! Yukatel Kayserispor Thiam şov yaptı, Kayserispor kazandı!
PSG'den Adana Demirspor'a öneri: Ekitike Adana Demirspor PSG'den Adana Demirspor'a öneri: Ekitike
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Beşiktaş: Muhtemel 11
2
Erden Timur: "Şeffaf, doğru bir arınma istiyoruz"
3
Süper Kupa maçının tarihi açıklandı!
4
Real Madrid için flaş Mourinho iddiası
5
Bir haftada iki derbi birden!
6
Pep: "De Zerbi, City'nin hocası olacak"
7
Antalyaspor'un İsrailli oyuncuları maça çıkmıyor!

SON HABERLER

yukarı ok