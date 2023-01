YENİ! Yalı Çapkını yeni bölüm! Yalı Çapkını yeni fragman! (21 Ocak Cumartesi)

Eğer Yalı çapkın yeni fragman veya Yalı Çapkını son bölüm izle aramasından sonuç alamadıysanız buradan tek parça olarak ulaşabilirsiniz. > Star TV Yalı Çapkını

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, her cuma izleyicilerin karşısına çıkıyor ve milyonlarca izleyicisiyle birlikte gündeme oturuyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizide izleyenler yine nefeslerini tuttu. Yalı Çapkını yeni fragman ise henüz yayınlanmadı fakat her an yayınlanabilir.Yalı Çapkını 18. bölüm özeti şu şekildeydi:Dizide tempo günden güne artarken bu bölümde yine Seyran'ın kendi ayakları üzerinde mücadelesini seyircilerin karşısına çıktı. Bu bölümün kritik durumlarından biri ise dizinin başında izleyiciden kötü yorumlar alan Seyran'ın babası Kazım Ağa'nın en kritik yerde kızına sahip çıkışı ve damatlarına karşı kızını ezdirmeyişi oldu. Ferit'in bütün içsel sorunlarıyla beraber artan gerilimi bu bölümde de devam ederken, Seyran kıskaçından kurtulamayan dizinin başrolü teslimiyete doğru adeta bayrak açıyordu. Gelecek bölüm ile birlikte Seyran'ın aileden sıyırılıp sıyrılmayacağı, Ferit'e karşı olan zaafını terkedip terketmeyeceği ise merak konusu.Yalı Çapkını 18. bölümü Star TV ekranından izlemek isteyenler için, aşağıdaki linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirler: "Yalı Çapkını son bölüm star tv"Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanYalı Çapkını 19. bölüm ve yayınlanacak olan yeni bölümünün yalı çapkını yeni fragman izlemek isteyenler için kanalın youtube kanalını ziyaret edebilir veya yukarıdaki playerı kullanabilir. Fragman kısa süre içinde yayınlanacak."Yalı Çapkını" dizisinin oyuncuları arasında İfakat adı öne çıkmaktadır ve merak ediliyor. İfakat, Korhan ailesinin büyük gelinidir ve Halis Ağa tarafından yalıya gelin olarak getirilmiştir. Genç yaşta bir trafik kazası sonucu hem kocasını hem de bebeğini kaybetmiştir ve kayınvalidesinin de kalbi bu olaylara dayanamamıştır. İfakat, Korhan soyadının leke görmemesi için her şeyi ve herkesi önemseyen bir kişiliktedir."Yalı Çapkını" dizisinde İfakat karakterini Gülçin Şantırcıoğlu canlandırmaktadır. Gülçin Şantırcıoğlu, 25 Ağustos 1977 tarihinde doğmuş ve İstanbul'da yaşayan Türk oyuncudur. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro ve sinema dünyasına adım atan Şantırcıoğlu, "Süt" ve "Sınıf" gibi dizilerde ve "İstanbul Kanatlarımın Altında" ve "Esir Şehrin Çocukları" gibi filmlerde rol almıştır."Yalı Çapkını" dizisinin gerçek hikayesi hakkında bilgi bulunmamaktadır ve dizi, OGM Pictures tarafından yapılmış, Burcu Alptekin tarafından yönetilmiş ve Mehmet Barış Günger tarafından yazılmış bir kurgudur. Dizinin ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır ve dram ve romantik türdedir. Eğer "Yalı Çapkını" dizisini izlemek istiyorsanız, dizinin tüm bölümlerine startv.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.