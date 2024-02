Yeni Merkez Bankası Başkanı kim oldu? Yeni Merkez Bankası Başkanı Osman Cevdet Akçay mı olacak?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden istifa etti. Peki, Merkez Bankası Başkanı kim oldu? Osman Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkanı mı olacak?

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlediğini aktaran Erkan, şunları belirtti:

* "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.

* Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

* Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

* Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir.

* Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

* Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Hafize Gaye Erkan, seçimlerin ardından 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na atanmıştı.

Erkan'ın göreve gelmesinin öncesinde TCMB Başkanlığı koltuğunda Şahap Kavcıoğlu oturuyordu. Kavcıoğlu döneminde Cumhurbaşkanı talimatıyla Eylül 2021-Mayıs 2023 döneminde düşük faiz politikası uygulanmış ve enflasyon ile döviz kurları patlatılmıştı.

ABD'de bankacılık kariyeri olan Erkan göreve geldikten sonra para politikasında 180 derecelik değişiklik olmuş ve 9 ayda TCMB'nin politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 45'e yükseltilmişti.



OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?



1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. The City University of New York, The Graduate School and University Center'da Ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.



Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990 yılları arasında Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991 yıllarında Manhattan College, New York'da misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesinde göreve başlayan ve Doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay 2001 yılında Koç Üniversitesine tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.





2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018 yılları arası ayrılana kadar banka başekonomisti olarak görev yaptı. Temmuz-Ekim 2018'de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023 yılları arasında ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.





Akçay, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.