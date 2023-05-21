Yaz tatili ne zaman başlıyor 2023: Okullar ne zaman kapanacak?

2023 Okullarda yaz tatili tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. 17-21 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatilini yapan öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü yeniden eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler ve veliler de son günlerde "2023 okullarda yaz tatili olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları bulunuyor. İşte MEB 2023 yaz tatili ve okulların kapanış tarihi!Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından okulların kapanacağı ve dönemin sona ereceği tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulunduMilli Eğitim Bakanlığına bağlı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dönem 16 Haziran'da sona erecek.Bakan Özer açıklamasında herhangi bir uzatma yapılmayacağına dikkat çekerek okulların Haziran ayında kapanacağını duyurdu.Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek.Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından okulların açılış tarihlerinin ileri atılması sebebiyle okulların kapanacağı tarih de değişiklik gösterebilir.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.Yaz tatilinin kısalmasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. MEB 2023-2024 çalışma takviminin açıklanmasıyla yaz tatilinin biteceği tarih belli olacak.