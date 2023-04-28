Yağlı güreşlerde VAR sistemi, Muratpaşa'yla başlıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 30 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği 5'inci Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.



Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisini düzenleyeceği yağlı pehlivan güreşleri, 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Tüm boylarda 1500 pehlivanın katılması beklenen güreşlerde, aralarında 'geri vitesi olmayan pehlivan' lakaplı Orhan Okulu, 'Sarı Fırtına' İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Serhat Gökmen gibi 54 başpehlivan kol bağlayacak.



Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin 16 kişilik davul-zurna ekibinin de er meydanında olacağı güreşler, saat 08.00'de alt boylarda başlayacak. Başpehlivanlar ise 12.00'de kol bağlayacak. 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerde 10 bin kişilik yemek de verilecek. Konuksever Er Meydanı'na gelemeyen güreşseverler için 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, yerel yayın yapan televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa'da uygulanacağını açıkladı. Türkiş, şunları söyledi: "Yağlı Güreş Ligi'nde puanlama esası söz konusu olduğu için derecelerin önemi çok daha arttı. Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması, etkin hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun için etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verdik. VAR sistemini ligde uygulamadan önce, ilk olarak 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başlatacağız. Muratpaşa güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem bir test hem de başlangıç olacak."

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