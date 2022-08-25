Wanda Nara Galatasaray'la ikinci kez görüşecek

Galatasaray'ın forvet transferinde öncelikli hedefi haline gelen Mauro Icardi'nin sarı kırmızılıların ilk teklifini kabul ettiği, menajeri ve eşi Wanda Nara'nın görüşmeler için ikinci kez Türkiye'ye geleceği belirtildi.



Belotti'nin Roma'yı tercih etmesinin ardından Icardi transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın Wanda Nara ile ikinci kez görüşeceği İtalyan basınında yer aldı. Icardi'nin PSG'de aldığı yıllık 9 milyon euronun 3 milyon eurosunu ödemeyi kabul eden Galatasaray'ın Wanda Nara ile yapacağı ikinci görüşmede detayların görüşüleceği ve Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.



Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Nara'nın bu hafta İstanbul'da olması bekleniyor.



OKAN BURUK'UN ICARDI SÖZLERİ



Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor ile oynanan maçın ardından Icardi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı vermişti:



"Hücum hattına takviyeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Elimizdekilerden farklı özellikleri olan bir isim istiyoruz. Icardi'nina dı geçti. Çok önemli futbolcu. Kulübünden ayrılıp ayrılmayacağı veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. Tabii çok yüksek maaş alan oyuncular. Bu maaşlar zaten Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı."



BELOTTI ROMA'YI SEÇTİ



Serbest durumda olan Belotti'nin Roma'yla prensip anlaşmasına varmasına rağmen Belotti konusunda ısrarcı olan Galatasaray İtalyan golcüden vazgeçmek zorunda kaldı.



Roma'yla anlaşmasına rağmen Galatasaray'la görüşmelerini sürdüren Belotti'nin Roma cephesinden fiyat artışı gelmesi üzerinde Başkent ekibine imza atmayı seçtiği vurgulandı.







