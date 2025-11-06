Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



97



48



28



21



140



100



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



42



15



13



14



62



51



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



293



116



62



115



401



416





UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Viktoria Plzen ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZUEFA Avrupa Ligi'de bu Viktoria Plzen, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Oğuz, Kerem, TaliscaFenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi.Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 97 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.