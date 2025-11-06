Haber Tarihi: 06 Kasım 2025 13:39 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 13:39

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını ücretsiz Tabii Spor izle | Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Tabii Spor'tan canlı izlenebilecek olan Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz
UEFA Avrupa Ligi'de bu hafta Viktoria Plzen ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'de bu Viktoria Plzen, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.


Mesta Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı, Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.

Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.


MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souare, Zeljkovic, Memic, Cerv, Ladra, Adu, Durosinmi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Oğuz, Kerem, Talisca



- Fenerbahçe tam kadro

Fenerbahçe, Viktoria Plzen deplasmanında eksiksiz yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde, kadro dışı kararı bulunan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine bildirilen isimlerin tamamı karşılaşmada forma giyebilecek.

- 2013'te kazanan Fenerbahçe olmuştu

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.

- Deplasmanda puan alamadı

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.

Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.

Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

-Avrupa'da 294. maçı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 294. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 293 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

- "2" numaralı kupada 152. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 151 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 97 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 140 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 97

 48

 28

 21

 140

 100
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 293

 116

 62

 115

 401

 416
 

Gündem

1
John Heitinga: "Acı verici"
2
Davy Klaassen'den Galatasaray sonrası açıklama!
3
Davinson Sanchez: "Egoistçe olur!"
4
Youri Baas'tan hakem şikayeti!
5
Mario Lemina: "Galatasaray'ın felsefesi her maçı kazanmak"
6
Barcelona'ya Club Brugge'den kötü sürpriz!
7
Savcılıktan Zorbay Küçük için açıklama!

