Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, hakkındaki transfer iddialarına açıklık getirdi. Lazio ve Tottenham'ın ilgilendiği bilinen 26 yaşındaki futbolcu, Sarı - lacivertlilerdeki görevini henüz tamamlamadığını söyledi. İşte detaylar…



Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Vedat Muriç, transfer dedikodularına son noktayı koydu. Kosovalı yıldız, "Bu formayla büyük hedeflere ulaşmak için geldim. Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Ben de henüz bir şey başarmış değilim" diye konuştu.



Muriç, "Fenerbahçe'de görevimi tamamlamadım. Bu formayla kupalar kazanmadan ayrılmak istemem" ifadelerini kullandı.



Başarılı oyuncu son olarak, "Artık tek hedefimiz kalan maçlarımızın tamamını kazanıp Avrupa bileti almak. Önümüzdeki dönemde ise gollerimle kaldıracağımız kupalarda pay sahibi olacağım" iddiasında bulundu.



