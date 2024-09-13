Üzerimde büyü var mı?

Büyü, birçok kültürde ve inanç sistemlerinde farklı şekillerde tanımlanan mistik veya sihirli uygulamalardır.



İslam dininde büyü yapmak veya kullanmak büyük bir günah olarak kabul edilir. Kuran'da bu konu hakkında açık ifadeler bulunmaktadır.



Büyücülük, Allah'a şirk koşmak ve şeytanla işbirliği olarak görülür.



İslâm, büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur'ân-ı Kerîm'de sihir yapanların âhiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır (el-Bakara, 2/102; el-Felâk, 113/4).



Ani bir sağlık sorunları, sürekli kötü hissetmek, evde huzursuzluk ve kabus görmek büyü iddiaları akıllara getirebilir.



Büyüye inanan kişiler, bazı belirtiler veya semptomlar üzerinden bilgi sahibi olmak isterler. Bu kapsamda "büyü nasıl anlaşılır", "büyü belirtileri", "büyüyü anlama yöntemleri", "bende büyü var mı", "büyüyü nasıl anlarım" gibi başlıklara yanıt aranır.



Peki, büyü anlaşılır mı? Bir kişide büyü olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte büyü belirtileri...



Büyüden şüphelenenlerin yaşadığı belirtiler



Kendisine büyü yapılan kişiye hayvanların davranışı değişir.



Büyü yapılan kişide "vesvese.vehim,evham" görülen ilk belirtidir.



Ruhsal yapının bozulması, uykusuzluk ve iradeyi kontrol edememe görülür.



Cümle kurma yetisi zayıflar.



Hiç bir neden yokken eş ve çocukları istememe görülür.



İç sıkıntısı ve baş, eklem, ense, sırt ağrıları başlar.



Takip ediliyormuş gibi hisseder.



Aşırı bağlanma veya sevdiklerinden kopma görülür.



El,kol,bacak ve vücudun bazı yerlerinde kasılma,titreme ve uyuşma olur.



İnançlı bir kişiyken, aniden dini değer ve duygular ortadan kaybolur. Abdest almakta zorlanır veya alamaz, namaz kılamaz.





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